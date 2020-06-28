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Милиция хочет наказать кандидата экономических наук за сбор подписей в Шклове

На Петра Мигурского, который собирал подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Юрия Губаревича, завели административное дело по «народной» статье. Об этом сообщает "Могилевская весна".





Утром, 23 июня, кандидата экономических наук, члена движения «За Свободу» Петра Мигурского вызвали в Шкловский РОВД. Основанием стал акт от имени председателя и секретаря Шкловской районной избирательной комиссии.

В милиции Мигурского продержали более трех часов. На него составили протокол за «несанкционированное массовое мероприятие» около скульптурной композиции «Шкловский огурец» рядом с местным Домом культуры.

Сам Мигурский заявил, что он всего лишь собирал подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Юрия Губаревича, который в качестве выдвиженца зарегистрирован в ЦИК.

По мнению милиции, Мигурский «с 12:08 до 12:40 принял активное участие в несанкционированном пикете, не имея разрешения местной избирательной комиссии, под видом сбора подписей выразил свое личное мнение по отношению к действующей власти».

В протоколе об административном правонарушении не указана конкретная часть статьи, по которой хотят привлечь Мигурского.

Сам он вину полностью отрицает:

— Все, что написано в протоколе, не соответствует действительности. Это все надуманно. Несанкционированных пикетов на сборе подписей просто не бывает, — заявил Мигурский, о чем сделал отметку в административном протоколе.

Ситуация с кандидатом наук из Шклова на данный момент целиком подпадает под текущий политический курс репрессий, направленный на зачистку конкурентов выдвиженца и действующего президента Александра Лукашенко.
СК/ИР belsat.eu
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