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Адвокат Бабарико выступил с публичным обращением к белорусам

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский в своем блоге на Facebook обратился к белорусам со словами благодарности за поддержку. Адвокат высказывает мнение, что на его глазах происходит объединение белорусов и осознание себя как нации.

Адвокат Бабарико выступил с публичным обращением к белорусам
Дмитрий Лаевский, адвокат Виктора Бабарико пишет в своем блоге, что еще недавно его образ жизни представлял обычную суету. Но с момента, как он начал вести дело потенциального кандидата на президентство, смог совсем по-другому посмотреть на мир:

«18 июня 2020 года я испытал и продолжаю испытывать культурный шок – вы все удивительные, вас так много, вы такие свои. И я впервые пишу такое послание, потому что я вдруг понял, что это значит, когда за нами столько прекрасных людей. Арест Виктора Дмитриевича, произведенный вопреки праву, открыл новую страницу единения белорусов и осознания ими себя как нации. Вы меня простите за патетику, но это действительно так. Это очень белорусский человек (а я такие вещи чувствую) и просто так сложились обстоятельства, что он появился в то время, когда, видимо, оформилась в нем потребность.».

«Ему сейчас нелегко, но он выдержит и выстоит. Не останавливайтесь и продолжайте писать ему письма, не забывая про других людей в сизо, которые тоже пострадали», – призывает Дмитрий Лаевский.

Адвокат отмечает, что пожелания от людей, теплые слова дают силы и желание работать. Поэтому Дмитрий Лаевский обещает информировать через блог о ходе дела Виктора Бабарико.

«Когда я оканчивал Национальный государственный гуманитарный лицей имени Якуба Коласа, я хорошо запомнил слова завуча – Лявона Барщевского, который сказал, что чиновники меняются, а со своей совестью нам жить всю жизнь. Цель моей работы — свобода Виктора Бабарико и подтверждение его невиновности. Это может быть не быстро и это точно не будет просто. Но мы с вам пройдем этот путь до конца. Считайте это обещанием».
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