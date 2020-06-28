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Кирилл Рудый хотел бы видеть будущее Беларуси «с прививкой от популизма и социализма»

Бывший советник главы Беларуси по экономическим вопросам и бывший посол в Китае Кирилл Рудый в своей статье на сайте TUT.by рассказал, какой хотел бы видеть будущее страны.




«Каким сегодня хотелось бы видеть будущее Беларуси? Предсказуемым. С постоянно растущей экономикой и улучшающейся жизнью. С привычкой, что завтра будет точно лучше, чем вчера. С прививкой от популизма и социализма. Будущее, открытое для экспериментов и возможностей. Притягивающее людей из разных стран и профессий. С приезжающей учиться и работать молодежью и уезжающими отдыхать и путешествовать стариками. С понятными без разъяснений правилами, общечеловеческими ценностями», – написал Кирилл Рудый.

По его словам, «в будущем Беларуси нет простых решений. Или ждать, или догонять».

«В обоих случаях некомфортно. В первом — время замедляется и движется назад, противоречит эволюции. Во втором — ускоряется и опережает нас, угрожает выбросить неуспевающих. В нашем историческом периоде мы, как и многие другие страны, обречены не совпадать с мировым течением жизни. Но есть возможность здесь и сейчас получить удовлетворение от самого движения, а не от его результатов. От постоянства роста, а не осознания его цели», – отметил дипломат.

Кирилл Рудый покинул Пекин, где он был послом с 2016 года, зимой 2020-го «в связи с необходимостью ротации».
МГ/ИР belsat.eu
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