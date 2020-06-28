Глава «Репортеров без границ» просит президента Еврокомиссии защитить журналистов в Беларуси
Генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар призвал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к любым действиям, результатом которых станет прекращение преследований журналистов в Беларуси.
«Я еще раз призываю президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен наладить любые переговоры с Минском с целью прекращения преследований журналистов и немедленного освобождения тех, кто все еще находится в заключении. Я поддерживаю вас в вашей мобилизации против репрессий. Вы помогаете защитить свободу прессы и свободу выражения мнений», - говорится в заявлении Кристофа Делуара, текст которого был зачитан на прошедшей в Париж акции в поддержку перемен в Беларуси.
Делуар сказал, что «Беларусь, наверное, находится на пороге решающего поворотного момента в своей истории».
«Мобилизация в пользу кандидатов от оппозиции против Александра Лукашенко является беспрецедентной в стране. Но власти без колебаний игнорируют закон, не позволяя независимым СМИ освещать митинги, представляющие большой общественный интерес... По меньшей мере 14 журналистов были жестоко задержаны сотрудниками милиции в прошлые выходные», - констатировал глава «Репортеров без границ».
Он напомнил, что Беларусь и без учета недавних задержаний занимает 153-е место из 180 стран в мировом индексе свободы прессы.
10:31 28/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение