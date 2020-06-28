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В Польше проходят выборы президента, отложенные из-за коронавируса

В Польше в воскресенье проходит первый тур президентских выборов, которые должны были состояться в мае, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.


Об этом сообщает "Европейская правда".

Основными претендентами на победу считаются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Для победы уже в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, но, по прогнозам, это не удастся ни одному из кандидатов. Дуде прогнозируют 41-43% голосов, тогда как Тшасковскому - 28-30%.

В таком случае будет второй тур, который состоится через две недели. И последние опросы показали, что там Дуда уже может проиграть Тшасковскому.


Избирательные участки открылись в 7 утра и будут работать до 21:00. После этого будут объявлены результаты экзит-полов.

В связи с пандемией COVID-19 выборы проводятся в санитарном режиме. На участок можно зайти только в маске, на входе установлены санитайзеры, количество людей, одновременно находящихся в помещении, ограничивают.
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