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Ливия хочет санкций ЕС против ЧВК "Вагнер", которая захватывает нефтяные месторождения

Международно признанное правительство национального единства Ливии настаивает на введении ЕС санкций против российской частной военной компании "Вагнер", которая захватывает нефтяные месторождения в стране.


Такое требование озвучил министр внутренних дел международно признанного правительства национального единства Ливии Фетх Башага, сообщает "Интерфакс".

"Правительство Ливии не позволит российским наемникам контролировать нефтяные объекты страны и выдворит этих людей из военных баз страны", - заявил Башага.

По его мнению, ЧВК "Вагнер" должна быть включена Евросоюзом в список организаций-спонсоров терроризма "за совершение преступлений против человечности", сообщает Deutsche welle.

По словам министра, присутствие иностранных наемников на нефтяных месторождениях страны угрожает национальной безопасности Ливии. Кроме того, Башага отметил, что установление контроля над этими объектами нанесло ущерб интересам американских и европейских нефтяных компаний. В Ливии утверждают, что самое большое месторождение "Эль-Шарара" захватили наемники из ЧВК "Вагнер" совместно с суданским группировкой "Джанджавид".


Напомним: о присутствии на месторождении российских и иностранных наемников сообщила 26 июня ливийская "Национальная нефтяная корпорация (NOC). Глава NOC Мустафа Саналла заявил, что "полностью отвергает попытки иностранных государств воспрепятствовать возобновлению добычи нефти", поскольку "ливийская нефть принадлежит народу Ливии".

Руководитель компании отметил, что многие страны получают выгоду от отсутствия ливийской нефти на мировых рынках, а некоторые из них "цинично выражают публичное сожаление в связи с тем, что Ливия не в состоянии добывать нефть, но в то же время за кулисами поддерживают силы, блокирующие процесс".
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