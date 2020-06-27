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В Дубаи белорусы растянулись в «цепи солидарности»

Так белорусы, живущие в ОАЭ, поддержали политзаключенных на родине.

Акция солидарности в Дубае состоялась накануне. Она собрала несколько десятков человек, многие из которых были в одежде с элементами национальной символики.


Также неравнодушные сделали видеообращения. А в один из вечеров бело-красно-белый флаг развевался в самом центре эмирата – на фоне Бурдж Халифы возле Dubai mall.

За сутки видео посмотрели более 70 тысяч человек, пишет udf.by

Отметим, подобные акции солидарности с задержанными белорусами проходят в эти дни по всему миру: США, Испании, Украине, Британии и других странах.
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