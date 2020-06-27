Меркель: Нужно задуматься о мире без лидерства США

Европа должна подумать над новой реальностью, в которой США могут не стремиться к роли мирового лидера, как это было раньше, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью европейским газетам, пишет Guardian.





Европейцы выросли со знанием того, что Америка стремятся быть мировой державой, подчеркнула Меркель, пишет telegraf.by





«Если бы США сейчас захотели перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам бы нужно было очень серьезно задуматься над этим», — сказала канцлер.





Комментируя решение президента США Дональда Трампа сократить американский контингент в Германии, Меркель отметила, что они помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также американские интересы.





Отметим, что США начали отказываться от роли мирового жандарма после прихода Трампа в Белый дом с концепцией «Америка прежде всего». Новый лидер начал постепенно выводить американский контингент из разных стран.



