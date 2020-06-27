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В аппарате президента Кыргызстана 17 сотрудников заражены COVID-19

Еще у девяти сотрудников аппарата президента Кыргызстана подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

"Еще у девяти сотрудников аппарата президента Кыргызстана подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, в том числе у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева", - сообщили в пресс-службе.

Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента Кыргызстана на 27 июня составило 17 человек.

"Все они находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме. Протекание болезни у всех проходит по-разному, состояние оценивается как удовлетворительное", - отметили в пресс-службе.


В минувшую пятницу пресс-служба президента сообщала о заражении COVID-19 восьми сотрудников аппарата.

"В связи с выявлением случаев заражения коронавирусной инфекцией в составе киргизской делегации, участвовавшей в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, все сотрудники аппарата президента сдали анализы на наличие вируса. У восьми сотрудников подтвердилось наличие коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что анализ на коронавирус COVID-19 у президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова после его возвращения в Бишкек из Москвы показал отрицательный результат.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в минувшую среду воздержался от посещения парада в Москве, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, после положительного теста на коронавирус у членов киргизской делегации.

Инфекция была выявлена у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны. Они госпитализированы в инфекционную больницу.

По последним данным, в Кыргызстане зафиксировано 4 тыс. 513 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 212 пациента вылечились, 46 человек скончались от инфекции.
interfax.by
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