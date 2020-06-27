Сергей Тихановский, Виктор и Эдуард Бабарико, Игорь Лосик и десятки людей, против которых заведены уголовные дела и административные процессы. Это не только участники президентской гонки, но и люди, которые принимали участие в сборе подписей, стояли в очереди в магазин (!) с национальной символикой», – пишут организаторы сбора в «Сотни штрафов, десятки арестов. За решеткой находятсяи десятки людей, против которых заведены уголовные дела и административные процессы. Это не только участники президентской гонки, но и люди, которые принимали участие в сборе подписей, стояли в очереди в магазин (!) с национальной символикой», – пишут организаторы сбора в социальной сети Facebook.





«Общество и правозащитники возмущены тем, что государство вновь брутально нарушает права человека, вместо того, чтобы провести свободные, честные и справедливые выборы. Но, кроме возмущения, мы должны действовать. Оплата штрафов, адвокатов и передач пробьют брешь не в одном семейном бюджете», – добавляют они.





Команда BY_Help призывает поддержать тех, кто «попал под репрессивный маховик». Перевести средства можно с карты любого банка из Беларуси и любой точки мира.





«Наш сбор помощи арестованным и оштрафованным демонстрантам, которые требуют справедливых и честных выборов, за первые же сутки набрал 53 000 долларов. А это говорит, что наша взаимопомощь и решимость за эти годы только окрепла», – сообщили организаторы.





На 13.00 27 июня на счету уже более 60 тысяч долларов пожертвований.





Все собранные деньги будут переданы для компенсации расходов на адвокатов, на оплату штрафов и на поддержку семей репрессированных. Все выплаты будут проходить в согласовании с правозащитниками. Приоритет в выплатах будет отдаваться тем, кто впервые подвергся преследованию за свои права и свободы.









Сбор администрируется представителями белорусской диаспоры и участниками инициативы Алексеем Лявончиком и Надеждой Нортон в тесном сотрудничестве с гражданскими активистами и правозащитниками внутри страны.





В Беларуси с 18 по 21 июня были задержаны более 360 человек. Задержания прошли в 19 городах страны.





В Минске было задержано более 260 человек. В Гомеле – 13, в Бобруйске – 12, в Новополоцке – 10, в Ганцевичах – 10, в Борисове – 10, в Новогрудке – 9, в Витебске – 7, в Могилеве – 6 или более, в Бресте – 6, в Речице – 3, в Волковыске – 3, в Молодечно – 3, в Солигорске – 2, в Гродно – 2, в Орше – 2, в Светлогорске – 1, в Лиде – 1, в Слуцке также минимум 1.



