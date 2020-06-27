Действующий Президент Александр Лукашенко, в отсутствии реальных шансов на победу на очередных выборах, решил применить тактику «продать» России своего основного политического конкурента на президентских выборах Виктора Бабарико, однако это ничего хорошего ему не сулит, пишет politring.com





«Я бы не стал серьезно относиться к эмоциональным высказываниям белорусского президента. В этом отношении показателен ответ министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита в Минск на вопрос корреспондента ОНТ о причинах якобы проблем в отношениях между нашими странами. "Если мы нормальные люди, то (ничто) никак не может сказаться (на межгосударственных отношениях)". Это нормальная адекватная переговорная позиция нормальных людей. Если одна из сторон ведет себя ненормально, то очевидно, что это проблема только этой стороны, а не дружеских, взаимовыгодных отношений Беларуси и России», - пояснил он.









В то же время Тихоненко убежден: «перед президентскими выборами, на которых впервые у действующего президента Беларуси практически нет никаких шансов честно победить, Лукашенко ничего не остается, как втянуть во внутреннюю политическую повестку высшее российское руководство».





«Для этого Александр Григорьевич решил пойти на запрещенный прием, ударив ниже пояса банковский белорусский филиал российской корпорации "Газпром". Но он или считает российское руководство полными дураками, или совершенно перестает давать отчет своим действиям, поступая таким образом, а именно: совершив фактически рейдерский захват "Белгазпромбанка" и заключив под стражу его бывшего руководителя, потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико. Такая тактика Лукашенко - "продать" России своего основного политического конкурента на президентских выборах - ничего хорошего президенту Беларуси не принесет», - добавил он.





При этом политолог считает, что Кремлю нет абсолютно никакого смысла вмешиваться во внутреннюю политическую ситуацию в Беларуси, тем более в президентскую кампанию.



