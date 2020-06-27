“Не расслабляться!” Сколько лет Лукашенко кормит беларусов призывами?

Такие цитаты привело агентство БелТА. Office Life изучил официальный президентский сайт (president.gov.by) и выяснил, что не расслабляться глава государства призывает беларусов далеко не впервые. Более того, расслабиться Лукашенко не предлагал беларусам ни разу — только вперед, только хардкор.





Самая старая цитата на ресурсе, которая содержит посыл о нерасслаблении, датирована 19 августа 2005 года. Тогда Лукашенко попросил хлеборобов Гродненской области «не расслабляться, поскольку уже на следующей неделе синоптики прогнозируют осадки».





В 2008 году президент заявил на встрече с главредами некоторых СМИ: «…Я не хочу, чтобы люди расслаблялись. Мы должны сильными, правильно, выйти из этого кризиса».





«Убедительно вас прошу — не расслабляйтесь, ведь не сложно каждому из нас прийти на выборы, будь то 19-го или 18-го, досрочно. Говорят, что не надо досрочно, а мы вас и не толкаем к этому, главное, чтобы вы пришли на выборы и сказали свое слово», — заявил Лукашенко на IV Всебеларуском народном собрании (декабрь 2010 года).





«…Мы ни в коем случае не должны расслабляться. Зачистка должна быть проведена по всем направлениям», — сказал Александр Лукашенко в 2011 году на совещании по расследованию теракта на станции метро «Октябрьская».





Чуть позже, тоже в 2011 году, общаясь с журналистами, президент высказал тезис о том, что даже Всевышний не дает расслабляться беларусам.





«Я стою и думаю: а если бы это все рвануло в массу людей? Там бы больше погибло. Там бы было как в Москве — минимум 50, а то и под 100. То есть нас еще Бог пожалел. По голове так вдарил, чтобы мы не расслаблялись, но пожалел. Да, погибли люди, беда, но могло бы быть в 10 раз больше».





Вот еще один недавний месседж о нерасслаблении. Он был выдвинут в ноябре 2018 года на встрече с премьерами государств ЕАЭС: «…И времени у нас практически не остается для того, чтобы расслабляться, нужно двигаться вперед…»





В 2020 году Лукашенко просил не расслабляться минимум 14 раз. К примеру, до собрания с активом Минщины такое было 22 июня на мемориальной акции в Брестской крепости.





«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится…»





Пока известен один публичный случай, когда президент попросил всех расслабиться. Это касалось чиновников и случилось в ноябре 2013 года, когда перед первым лицом отчитывались правительство Беларуси и Нацбанк. И то речь шла лишь о кратковременном расслаблении на время совещания.





«Прежде чем мы начнем рассмотрение обозначенных в повестке совещания вопросов, хочу попросить всех расслабиться, потому что по разным причинам и в средствах массовой информации, и в нашем обществе накалялась обстановка, и в связи с этим кто-то, наверное, сюда пришел как в последний день на баррикады, кто-то ждет потрясений…»





А самой яркой цитатой о природе расслабления и ее влиянии на людей стала, пожалуй, вот эта:





«Америка, Запад схлестнулись с Россией, в Украине — война, Прибалтика, не знаю зачем, развивает свои вооруженные силы. И мы между ними — островок стабильности. Если только хоть на минуту расслабимся — оторвут голову, и даже не почувствуем», — сказал Александр Лукашенко на встрече с творческой молодежью в 2018 году.







