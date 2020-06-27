Дракохруст: дикая охота на блогеров. Зачем и почему

Почему объектами самого жестокого, в том числе и уголовного, преследования стали видеоблогеры и владельцы популярных видеоблогов? Может ли это сбить волну недовольства и протестов? Не усилит ли атака на белорусских блогеров российские Telegram-каналы, выполняющие понятные задачи относительно Беларуси?





Эти темы обсудили политические обозреватели "Свободы" Сергей Наумчик и Юрий Дракохруст.





Наумчик:





С одной стороны, Telegram считается ресурсом для более узкого круга, чем Фейсбук или «Вконтакте», а с другой - определенные Telegram-каналы читают и чиновники. Можно говорить о влиянии Telegram'а на правящую элиту. Лукашенко вспоминает Telegram едва ли не в каждом втором своем выступлении. Отсюда и такое внимание к администраторам Telegram-каналов, в частности, к Игорю Лосику.





Примечательно, что именно блогеры (прежде всего Сергей Тихановский) разбудили ту часть населения, которая раньше была политически индиферентной.





Нейтрализовать какое-то СМИ довольно трудно, так как сейчас издания выступают на нескольких платформах - это и интернет-версия, и страницы в соцсетях, и аккаунты на ютубе. В конце концов, и сами сотрудники могут иметь собственные каналы. А нейтрализовать блогера просто - достаточно его арестовать.





Теоретически, власть может заблокировать не только отдельных блогеров, но и соцсети. Но здесь она может встретиться с нежелательным для нее эффектом, так как значительная часть пользователей соцсетей используют их не как источники политической информации, а как средство коммуникации на различные неполитические темы — скажем, группы автомобилистов или владельцев домашних животных. И лишение их этого вызовет озлобление в сторону власти.





Меня удивила оценка министром МВД Караевым мирных протестов как "якобы мирных". Я считаю его человеком несравненно образованнее предыдущего министра, и он мог бы прогнозировать, как воспримут такие его оценки «цепи солидарности» в США, в Париже или в Лондоне, где акции протеста сейчас имеют совершенно иной характер.





Я никогда не видел ни в Telegram-каналах, ни в Фейсбуке, ни от блогеров, ни вообще от пользователей ни одного призыва к каким-то насильственным действиям. Что сейчас обсуждают в соцсетях? Правильно или ошибочно предложил Бабарико конституционный референдум. Если, условно говоря, "лидеры мнений" будут нейтрализованы — их место займут лица, которые будут рассуждать совсем не в русле мирных конституционных реформ.





Дракохруст:





Министр Караев говорил, что события в Минске направлены на раскачивание ситуации, и под видом якобы мирных протестов «таится иногда большая опасность. Они управляются через Telegram-каналы и через стрим "Радио Свобода"». Я думаю, что у них в головах сидит "Твиттер-революция", "Фейсбук-революция", а теперь и "Telegram-революция" (можно вспомнить Египет или второй Майдан в Киеве). И, возможно, они считают, что это достигнет своего результата. Но в том же Египте просто на несколько дней интернет вырубили по всей стране. Но президенту Мубараку это не очень помогло.





Это такая логика авторитарной власти - "должны быть какие-то зачинщики", какие-то "мудрецы", которые всем руководят. Если выясняется, что "мудрецов" нет, то кого тогда ловить?





В некотором смысле власти атакой на белорусских блогеров, белорусские Telegram-каналы пилят сук под собой. Я помню, несколько лет назад Юрий Зиссер писал о атаках на tut.by и говорил: "Вам не нравится tut.by? так вы получите tam.ru, когда придет“ русский мир "в его аутентичном виде".





Существует соцветие Telegram-каналов, которые просто работают на российскую повестку дня. И "Незыгаря" не посадишь. Да, белорусские каналы не любят Александра Григорьевича, но они любят Беларусь. А вот те товарищи - у них другая повестка дня. И если вы вырубаете белорусские - вы отдаете поле другим.





Недавно была интересна статистика ВВС, статистика насильственных и ненасильственных сопротивлений. И оказывается, что ненасильственное сопротивление более эффективно. И когда против людей в военной форме применяют оружие - они стреляют в ответ, так как давали присягу. Но если это мирный протест, а им приказали стрелять, то приказ приказом, но стрелять в безоружных... И дело не только в гуманизме, а в том, что это более эффективный инструмент достижения целей.





Перевод с бел. — EX-PRESS.BY



