– Все наши «альтернативщики» кричат: «Пераменаў, пераменаў!» Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить.





У Александра Григорьевича какое-то выборочное чтение выступлений оппонентов, пишет Белсат. Скажем, про курочек и свиноматок прочел он сразу. А про конституционную и экономическую реформы не прочел. Или прочел, но обида за неупомянутого хряка так глаза застила, что до остального уже и руки не доходили.





Но если президент так просит, чтобы ему объяснили, каких именно перемен ждет народ, попытаемся сформулировать как можно доходчивей – и без упоминания мелкой живности с крестьянских подворий.

Первое. В экономике.

Никто не просит ничего на куски резать и поделить. Просто нужно не мешать людям. «Не мешать» – это ослабить произвол чиновников, который действительно чрезмерен. Приведу конкретный пример – магазин продукции с национальной символикой от бренда symbal.by. Почитайте справку, на основании которой закрыли производственный цех этого магазина. Любому непредвзятому человеку понятно: производство маек приравняли чуть ли не к производству аммиачной селитры и подошли с соответствующими требованиями. И росчерком пера (в данном случае – двух или трех перьев) производство закрыли. Лишили людей работы.





Не мешать – мало. Нужно иногда помогать. Посмотрите, как повело себя государство в случае с отраслями, наиболее пострадавшими от пандемии. Вернее, два государства – наше и Россия (ближайший сосед и, простите за неприличное в нынешних обстоятельствах слово, союзник). Президент России объявил налоговые каникулы, распорядился снизить арендные платежи и даже оказать помощь в оплате труда фирм (частных), которые не могут сейчас выполнять свои обязательства перед работниками. В нашем случае ответственность за непринятие решения спихнули на нижний уровень, в города и районы, зато грозно заявили: мол, сволочи-частники, буржуи недобитые, попробуйте кого-нибудь уволить – мы вас уууууууууу! То есть, налоги платить частник обязан, но государство, существующее на эти налоги, помочь ему в трудную минуту отказывается, да еще и пнет в пропасть.









Зато поддержка нерентабельных отраслей и производств – любимое дело. Сколько вбухивали льготных денег в деревообработку? Сколько вкачивали в агрогородки? Много, Александр Григорьевич, много. И никакого результата. И дело даже не в менеджерских качествах президентских назначенцев.





Дело в системе, при которой государство покроет любые убытки. А значит, стимул рентабельного производства исчезает. Систему менять надо. Надо переходить не к обвальной, а к долевой приватизации, при которой менеджмент государственных предприятий постепенно становится их совладельцем, а если докажет свою эффективность, то и собственником.





Ну, и где же вы тут увидели призыв немедленно «разрезать и поделить»? Нет его.





Президент говорит о «клочке земли» для каждого белоруса. Оно похвально. Но главными белорусами у нас оказываются те, кто играет с ним в хоккей или нашел какой-то другой путь к его сердцу. Ни для кого не секрет, что даже если фирма умудрилась купить «клочок земли», простите, под застройку вблизи Минска, разрешение на строительство на ней, скажем, многоэтажного дома – даже на деньги самой фирмы! – получить почти невозможно. Если ты не серб. Сербам, нашим славянским братьям, можно все. Я сейчас не про памятник. Я как раз про жилищное строительство. Можно даже выпустить облигации, заставить государственные банки их выкупить – под административным давлением – и уж на эти деньги строить жилье с рентабельностью, значительно превышающей пресловутые 5 % и уж тем более 3 %. То есть, деньги зависли у белорусов, а возможности открылись сербам. Вам об этом не рассказывали? Так спросите – знаете ведь, у кого спрашивать.





Или взяли бы пример с России. Там просто вся земля на дачных и приусадебных участках, где находятся дома, построенные до 1 января 1992 года, была бесплатно передана их владельцам. Потому что чаще всего это – «бацькаўшчына», говоря нашими словами. Ее многие поколения белорусов обихаживали. А у нас выкупать ее заставляют, да еще по цене, иной раз значительно превышающей рыночную. Почему? Потому что если земля государственная, то и владелец стоящей на ней недвижимости бесправен. А людям надоело быть бесправными.





Это в экономике.

Второе. В социальной сфере.

Люди устали от бесконечных обещаний. С первой президентской кампании шла речь о том, что заработная плата в системе образования и здравоохранения должны быть равна хотя бы средней по промышленности. Это не из разряда пресловутых «папиццот», но чуть выше. Двадцать шесть лет прошло…





Марш нетунеядцев 2017 года. Фото: «Белсат»





Зато без всяких обсуждений с гражданами были приняты пресловутые «декрет о тунеядцах» и «пенсионная реформа имени Щеткиной». Это – два самые важные документа, которые вызвали наибольшее возмущение. С первым, вроде бы, разобрались под давлением улиц и площадей. Но второй явно нужно корректировать. «Лихие девяностые», когда непонятно кто и за кого платил соцстрах, сильно ударили по нынешним пятидесятилетним, выживавшим, кто как мог, работавшим у частников, в исчезнувших ныне фирмах. Поди, ищи сегодня документы, которые неизвестно где лежат. У государства все данные должны быть, но у нас ведь спасение утопающих – дело рук самих утопающих…





И, наконец, последнее. Самое важное. Люди очень хотят ограничения срока президентских полномочий двумя пятилетками. Они устали от Вас, Александр Григорьевич. Сильно устали. Надоели Вы им.





– Народу, причем настолько, что он за «рускамоўнага папуліста ўзору 80-х», – как говорит профессор Марзалюк, голосовать готов – только бы Вы ушли. Но Вы не слышите. В одном ухе – кочан, на другом – ермолка. Не слышите.





Жалко. Могло бы обойтись мирно и полюбовно. Без караевских мер с последующим всемирным резонансом.



