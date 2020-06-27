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Саакашвили высказался об отсутствии государства в Украине

Глава исполнительного комитета Совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что украинские чиновники вытеснили государство, а люди в стране рождаются с чипами, поскольку сразу делятся на группы.

 Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", сообщает Obozrevatel.

По словам политика, в Украине "нет государства".

"В Украине есть чиновники, которые (действуют, – ред.) именем несуществующего государства, потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, защищает всех. Где такое в Украине существует? В ней существует куча чиновников, а в каждой их группе есть свой начальник", – высказался Саакашвили.

По его мнению, качество жизни в Украине тоже жестко определяется принадлежностью к определенной группе. Политик подчеркнул, что в украинском государстве человек "рождается с чипом на ухе".

"Ходит, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", – убежден Саакашвили.
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