Саакашвили высказался об отсутствии государства в Украине

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", сообщает Obozrevatel.





По словам политика, в Украине "нет государства".





"В Украине есть чиновники, которые (действуют, – ред.) именем несуществующего государства, потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, защищает всех. Где такое в Украине существует? В ней существует куча чиновников, а в каждой их группе есть свой начальник", – высказался Саакашвили.





По его мнению, качество жизни в Украине тоже жестко определяется принадлежностью к определенной группе. Политик подчеркнул, что в украинском государстве человек "рождается с чипом на ухе".





"Ходит, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", – убежден Саакашвили.



