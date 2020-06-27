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«Обложили меня, обложили — Гонят весело на номера!». Милиция "охотится" на админов каналов "Мая краіна Беларусь" и "Усы Лукашенко"

Силовики продолжают задерживать администраторов популярных каналов в соцсетях.


«Обложили меня, обложили — Гонят весело на номера!». Милиция "охотится" на админов каналов "Мая краіна Беларусь" и "Усы Лукашенко"
Сообщается, что сейчас пытаются задержать админов канала "Мая краіна Беларусь (@mkbelarus)" и ютуб-канала "Усы Лукашенко". 

Не исключено, что это связано со вчерашним задержанием Игоря Лосика, администратора канала "Беларусь головного мозга". 

Как рассказывало Еврорадио, пранкеры с канала "Усы Лукашенко" недавно попытались уговорить минчан подписаться за выдвижение нынешнего руководителя государства. Только один из 20 опрошенных согласился. А еще один минчанин заявил: "Пусть лучше майдан будет".  

Накануне Александр Лукашенко и министр внутренних дел Юрий Караев резко выступили против Telegram-каналов. По словам Караева, через них координируются уличные протесты. После этого началось задержание администраторов популярных каналов.
euroradio.fm
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