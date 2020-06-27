Сообщается, что сейчас пытаются задержать админов канала "Мая краіна Беларусь (@mkbelarus)" и ютуб-канала "Усы Лукашенко".





Не исключено, что это связано со вчерашним задержанием Игоря Лосика, администратора канала "Беларусь головного мозга".





Как рассказывало Еврорадио, пранкеры с канала "Усы Лукашенко" недавно попытались уговорить минчан подписаться за выдвижение нынешнего руководителя государства. Только один из 20 опрошенных согласился. А еще один минчанин заявил: "Пусть лучше майдан будет".





Накануне Александр Лукашенко и министр внутренних дел Юрий Караев резко выступили против Telegram-каналов. По словам Караева, через них координируются уличные протесты. После этого началось задержание администраторов популярных каналов.



