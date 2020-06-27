Плюс еще блогер: в Минске задержали Ивана Пруса. Он звонил в РОВД, интересовался, как не оказаться в автозаке?
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. В понедельник его будут судить за «мелкое хулиганство».
Блогера и участника проекта obzoor.by Ивана Пруса по информации Telegram-канала «Отчислено» задержали в пятницу около 17:00. Причиной стал звонок в Московский РУВД, где он пытался узнать: как нужно себя вести на улице, чтобы не оказаться в автозаке. Видеозапись разговора набрала более 8 тысяч просмотров.
«Если коротко: не беспокойтесь, никого нигде в автозаки не забирают. Так что можно расслабиться и спать спокойно. А милиция уже позаботилась о нашем покое», – подытожил он.
Сейчас Иван находится в ИВС на Окрестина, а в понедельник его ждет суд по арт. 17.1 КоАП РБ (мелкое хулиганство).
Эту информацию «Белсату» подтвердили и участники проекта obzoor.by.
«Да, Ваню задержали. Он на Окрестина. Сейчас ищем ему адвоката и отправляем телеграммы в ИВС, чтобы он не скучал», – сообщили нам.
Также они рассказали, что Ивана задержали где-то в городе, возможно, за ним следили.
После брутального разгона очереди к магазину Symbal.by в Минске многие белорусы начали звонить в РУВД и спрашивать, как находясь на улице не быть задержанным. Однако Иван – первый человек, которого задержали из-за этого.
КТ/АА belsat.eu
12:06 27/06/2020
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