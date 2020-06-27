Блогера и участника проекта obzoor.by Ивана Пруса по информации Telegram-канала «Отчислено» задержали в пятницу около 17:00. Причиной стал звонок в Московский РУВД, где он пытался узнать: как нужно себя вести на улице, чтобы не оказаться в автозаке. Видеозапись разговора набрала более 8 тысяч просмотров.





«Если коротко: не беспокойтесь, никого нигде в автозаки не забирают. Так что можно расслабиться и спать спокойно. А милиция уже позаботилась о нашем покое», – подытожил он.









Сейчас Иван находится в ИВС на Окрестина, а в понедельник его ждет суд по арт. 17.1 КоАП РБ (мелкое хулиганство).





Эту информацию «Белсату» подтвердили и участники проекта obzoor.by.





«Да, Ваню задержали. Он на Окрестина. Сейчас ищем ему адвоката и отправляем телеграммы в ИВС, чтобы он не скучал», – сообщили нам.





Также они рассказали, что Ивана задержали где-то в городе, возможно, за ним следили.





После брутального разгона очереди к магазину Symbal.by в Минске многие белорусы начали звонить в РУВД и спрашивать, как находясь на улице не быть задержанным. Однако Иван – первый человек, которого задержали из-за этого.







