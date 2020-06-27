







"В органы внутренних дел поступает большое количество сообщений от граждан о том, что они стали жертвами нападок за выражение своего мнения по различным темам общественно-политической жизни страны", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.





"Особо в подобного рода травле преуспевают некоторые интернет-пользователи. Их инструментарий широк – звонки по телефонам с угрозами, оскорбительные сообщения в мессенджерах, травля в соцсетях и т.д.", - отметили в МВД. "Считая, что Всемирная сеть позволяет сохранить анонимность, они попирают не только морально-этические, нравственные нормы, но и преступают Закон", - подчеркнули в ведомстве.





В данной связи там напомнили, что "свободное выражение мнений закреплено Конституцией Республики Беларусь и гарантируется государством". "За публичные клевету и оскорбления в сети Интернет предусмотрены административная (штраф), гражданско-правовая (выплаты пострадавшим лицам по искам о защите чести, достоинства или деловой репутации) и уголовная ответственность", - обратили внимание в министерстве.





"Так, распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в СМИ, сети Интернет, иной сети электросвязи либо клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, наказываются помимо штрафа арестом или ограничением свободы на срок до 3 лет (ст.188 УК), - говорится в сообщении. - Аналогичные санкции предусмотрены за умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (оскорбление), посредством распространения такой информации в СМИ, сети Интернет".





"Размещение на электронных ресурсах угроз причинением вреда жизни и здоровью граждан или их имуществу влечет уголовное преследование, поскольку посягает на такие основополагающие права граждан, как жизнь, здоровье, неприкосновенность личной собственности (ст. 186 УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет)", - напомнили в МВД.





В министерстве призвали "обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, не допускать действий, нарушающих права других граждан, независимо от политических убеждений, социальной и профессиональной принадлежности".





Как сообщалось, накануне с предупреждением об ответственности за "публичную травлю" в соцсетях в ходе предвыборной дискуссии ыступила Генеральная прокуратура республики.





"В последнее время значительно возросло количество обращений в органы внутренних дел, непосредственно в МВД. Граждане жалуются на поступающую в их адрес некорректную критику, публичною травлю, оскорбления и угрозы, размещаемые на различных интернет-ресурсах, в том числе посредством социальных сетей, мессенджеров, за выражение своей позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны", - говорилось в сообщении Генпрокуратуры.





В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что "рассмотрение органами внутренних дел обращений по указанной тематике находится на особом контроле Генеральной прокуратуры". "При подтверждении фактов нарушения прав и свобод граждан виновные лица подлежат привлечению к установленной законом ответственности", - напомнили там.







