Главред «Комсомолки»: Белорусам надоели закидоны Лукашенко





«Ситуация у наших соседей достаточно непростая, потому что Лукашенко — символ стабильности страны. То, что Александр Григорьевич вытворил в Бресте, встретившись с оппозиционерами, повергло в шок многих наблюдателей и всю его свиту. Берет и обзывает сам себя: "усатый таракан", "Саша — три процента"», — говорит Владимир Николаевич.





По его мнению, драматичность происходящего в том, что Лукашенко с января совершает ошибку за ошибкой. А это влечет за собой падение президентского рейтинга.





«Ему сейчас социологи дают всего три процента. Даже у Ельцина в начале кампании 1996 года было пять! Но тогда была колоссальная мобилизация. У Лукашенко ничего подобного нет», — отмечает Сунгоркин.





«Я бы не исключал вероятность того, что Лукашенко может элементарно проиграть выборы 9 августа. Наверняка утверждать нельзя, но такая вероятность появилась», — сказал главный редактор «Комсомольской правды».





«Пока ставка делается на КГБ. Белорусы — это же самый тихий народ на планете! Чтобы вывести толпу на площадь — такого в жизни не было. Для белорусов, стоящих в очередях за Бабарико — просто невероятно. Батьке надо очнуться», — говорит Сунгоркин.





Он отметил, что Виктор Бабарико никак не может быть российским агентом. «Его поддержала вся оппозиция, Светлана Алексиевич так вообще двумя руками голосует за него. А все потому, что люди устали от закидонов Батьки».





«Раньше на дополнительные политические дивиденды Лукашенко мог рассчитывать, показывая какой у него порядок, в отличие от России: поля засеяны, коровы доятся. Но у нас сельское хозяйство сейчас тоже поднялось».





По мнению главного редактора «Комсомольской правды», у Александра Лукашенко осталась единственная возможность разрешить все недоумения, связанные с обвинением России во вмешательстве в выборы — переговорить с Владимиром Путиным 30 июня на открытии ржевского мемориала.





«В чем новизна ситуации: Лукашенко делает ошибки, недооценивая ситуацию после 26 лет правления страной. Второй момент — впервые появились люди, которые не просто позволяют себе конкурировать с Батькой, но и находят реальную поддержку населения».





«Этим успешным людям, серьезным бизнесменам, Лукашенко пока что может противопоставить лишь КГБ, прислав к ним следователей. Вся остальная пустая болтовня может закончится для белорусского президента плачевно», — резюмировал главред «Комсомольской правды».

