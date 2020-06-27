В Орше задержан администратор телеграм-канала «Орша для Жизни»
В Орше задержан 28-летний местный житель Александр Андреев, администратор телеграм-канала «Орша для Жизни», сообщает Радио Свабода.
Его жена Полина узнала, что ему предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения. По ее словам, Александра будут судить после выходных. Сейчас он находится в местном следственном изоляторе.
Она также сообщила, что в мае Александр провел 10 суток административного ареста в следственном изоляторе за участие во встрече с блогером Сергеем Тихановским.
11:31 27/06/2020
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