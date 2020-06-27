+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Орше задержан администратор телеграм-канала «Орша для Жизни»

В Орше задержан 28-летний местный житель Александр Андреев, администратор телеграм-канала «Орша для Жизни», сообщает Радио Свабода.


Его жена Полина узнала, что ему предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения. По ее словам, Александра будут судить после выходных. Сейчас он находится в местном следственном изоляторе.

Она также сообщила, что в мае Александр провел 10 суток административного ареста в следственном изоляторе за участие во встрече с блогером Сергеем Тихановским.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]