В Орше задержан администратор телеграм-канала «Орша для Жизни»





Его жена Полина узнала, что ему предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения. По ее словам, Александра будут судить после выходных. Сейчас он находится в местном следственном изоляторе.





Она также сообщила, что в мае Александр провел 10 суток административного ареста в следственном изоляторе за участие во встрече с блогером Сергеем Тихановским.