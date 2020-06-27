+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Кого зарегистрируют и кто из зарегистрированных будет в состоянии качественно и смело провести агитационную компанию?

Анджей Почобут делает несколько выводов в Фейсбуке

 Силовое подавление протестов сработало. Несмотря на то, что Лукашенко нынче мистер-неизбираемость с зашкаливающим негативным рейтингом, к открытой конфронтации новое большинство не готово.


Попытки, в общем-то интуицивные и децентрализованные, найдти новую безопасную форму протестов, в этой ситуации, правильные. Если кто-то найдет приемлимую форму - это снова выстрелит. И не так важно, что это будет включание света, песни на балконе или ещё что-то. Нынче ведь главное чтобы против Лукашенко, чтобы не арестовывали и чтобы в Интернете красиво выглядело.


Если кто-то думает, что это всё и пар вышел в гудок, то он ошибается. Впереди ещё недели агитационной компании. 
Кандидаты будут ездить, встречаться с избирателями. Это вполне может снова накалить ситуацию.  
И быть может самое главное. Открытым остается вопрос кого зарегистрируют и кто из зарегистрированных будет в состоянии качественно и смело провести агитационную компанию. Так, чтобы новое большинство поверило, что стоит попытаться.

Что будет после 9 августа по-прежнему не ясно.
Анджей Почобут
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]