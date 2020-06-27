Силовое подавление протестов сработало. Несмотря на то, что Лукашенко нынче мистер-неизбираемость с зашкаливающим негативным рейтингом, к открытой конфронтации новое большинство не готово.









Попытки, в общем-то интуицивные и децентрализованные, найдти новую безопасную форму протестов, в этой ситуации, правильные. Если кто-то найдет приемлимую форму - это снова выстрелит. И не так важно, что это будет включание света, песни на балконе или ещё что-то. Нынче ведь главное чтобы против Лукашенко, чтобы не арестовывали и чтобы в Интернете красиво выглядело.









Если кто-то думает, что это всё и пар вышел в гудок, то он ошибается. Впереди ещё недели агитационной компании.

Кандидаты будут ездить, встречаться с избирателями. Это вполне может снова накалить ситуацию.

И быть может самое главное. Открытым остается вопрос кого зарегистрируют и кто из зарегистрированных будет в состоянии качественно и смело провести агитационную компанию. Так, чтобы новое большинство поверило, что стоит попытаться.





Что будет после 9 августа по-прежнему не ясно.



