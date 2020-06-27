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Переговоры Сербии и Евросоюза должны закончиться в 2024 году, в 2026-м Сербия рассчитывает вступить в ЕС.


Об этом в пятницу заявил лидер страны Александр Вучич, передает национальное телевидение Сербии RTS, передает РБК.

Вучич не стал раскрывать детали прошедших 26 июня переговоров в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, но отметил, что доволен тем, что ему удалось обсудить с официальными лицами Евросоюза. «Мы вступаем в новый этап отношений ЕС и Сербии с оптимизмом», — сказал он.

Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году.

В феврале 2018 года Еврокомиссия опубликовала стратегию расширения Европейского союза на Западных Балканах. В ней Сербия и Черногория были названы фаворитами вступления в ЕС, комиссия указала, что они потенциально готовы стать частью союза в 2025 году.
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