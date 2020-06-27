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Как будет действовать соглашение о визах между Россией и Беларусью для иностранных граждан

Директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук объяснил действие соглашения между Москвой и Минском о взаимном признании виз.


Полищук рассказал о новой возможности, предусмотренной соглашением.

Раньше отсутствовала правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы из-за отсутствия пунктов пропуска.

Сейчас, как сообщают интернет-источники, соглашением предусматривается такая возможность.

Появляются условия для нормального перемещения иностранных граждан, что будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей России и Беларуси.

Иностранные граждане, для которых действует безвизовый режим и с Россией, и с Беларусью, смогут свободно передвигаться по территориям обеих стран.

Помимо этого, срок пребывания туристов определяется международными договорами или законодательством страны, на чьей территории они находятся.

В частности, такое положение коснется тех иностранных граждан, безвизовый режим в поездках для которых введен международными договорами России и Беларуси.

Соответственно, указ президента Беларуси Александра Лукашенко о безвизовом въезде в Беларусь иностранных граждан 74 стран на 30 суток не позволит им ездить в Россию.
belnovosti.by
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