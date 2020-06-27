



Полищук рассказал о новой возможности, предусмотренной соглашением.





Раньше отсутствовала правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы из-за отсутствия пунктов пропуска.





Сейчас, как сообщают интернет-источники, соглашением предусматривается такая возможность.





Появляются условия для нормального перемещения иностранных граждан, что будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей России и Беларуси.





Иностранные граждане, для которых действует безвизовый режим и с Россией, и с Беларусью, смогут свободно передвигаться по территориям обеих стран.





Помимо этого, срок пребывания туристов определяется международными договорами или законодательством страны, на чьей территории они находятся.





В частности, такое положение коснется тех иностранных граждан, безвизовый режим в поездках для которых введен международными договорами России и Беларуси.





Соответственно, указ президента Беларуси Александра Лукашенко о безвизовом въезде в Беларусь иностранных граждан 74 стран на 30 суток не позволит им ездить в Россию.



