Пункт 1 - конечно же, в пустоту. Победить из СИЗО на выборах у Бабарико больше шансов, чем провести референдум при Лукашенко и Ермошиной, да еще и посчитать на нем голоса.





Пункт 2 - поддержание активности. Бабарико не первый до этого додумался, отдадим должное авторам кампании "Народный референдум" в 2013-2015 годах. Которая, впрочем, закончилась, как и все активности оппозиции.





С одной стороны, это общенациональный движ, который и правда позволит сохранить мобилизацию части актива и генерировать какой-то медийный интерес несколько месяцев после выборов. Что мало кому удавалось до сих пор, поэтому логика в этом есть.





Проблема же в том, что сохранить тот же запал, который есть у Бабарико в кампании сейчас или был до его ареста, на такой долгоиграющей теме, как референдум по конституции, - не получится.





Эта тема не заводит так, как трехмесячные выборы с понятной персональной альтернативой Лукашенко. Часть актива отвалится из-за этого отсутствия драйва. Хотя разумеется, его будет больше, чем у "Народного референдума" шесть лет назад. Бабарико смог вовлечь в политику в разы больше людей, чем вся оппозиция за долгие годы.





Остужать запал будет и осознание активистами того простого факта, что власть не даст им провести референдум. Если в случае с выборами можно надеяться на чудо, то референдум по конституции не по сценарию власти - это чудо совсем другого, намного более фантастического порядка. Быстро станет понятно, что это активность ради активности, а не ради реалистичной цели.





Наконец, фальстарт. Когда рядом с планом "А" (победа на выборах), появляется план "Б" (если что, пособираем подписи за другое), это снижает энтузиазм, с которым люди готовы следовать плану "А". Лидер как бы признает, что да, мы понимаем, что не выиграем, поэтому вот, что мы будем делать дальше.





Происходит расфокусировка повестки и распыление энергии, которая пока есть. Думаю, в штабе Бабарико это понимают, и не будут делать ничего по референдуму, пока их кандидат остается в президентской гонке.





Пункт 3 - навязывание повестки. Вот здесь идея может сработать. Не в том смысле, что власть сама перепишет конституцию только потому, что Бабарико предложил.





Скорее, как пишет Александр Класковский (заодно и гляньте его ТГ-канал), Лукашенко ускоряет свои уже заявленные раньше планы. Теперь он обещает выдать новую конституцию за два года, а не до 2024, как говорил раньше.





Лукашенко, очевидно, собирался преподнести апдейт конституции как главную и единственную реформу следующих пяти лет. Ту, ради которой недовольным его нужно еще потерпеть. Дайте переизбраться, а там я уже вам дам новый строй.





А тут выходит какой-то банкир непонятный и, сидя в тюрьме, присваивает себе мою повестку. Э не, она моя. В итоге начинается перетягивание каната, и идея Бабарико, даже не успев стартануть, ускоряет созревание Лукашенко на свою реформу, какая бы поверхностная она не была.





Вместе с этим ускорится дискуссия в обществе. СМИ будут писать, а люди - думать, про фундаментальный вопрос - как должно быть устроено государство после сегодня.





Подводя черту. Как реальный план перемен идея Бабарико - мимо или наивно. Как мобилизация актива - кое-что, но ненадолго. Как пинок власти - в общем-то ок.





P.S. Конституция 94 года - не шедевр. В ней заложены дисбалансы, которые при низкой политической культуре ветвей власти снова выльются в конфликт с победой той стороны, у которой будут силовики, электорат и ресурсы.





Будущей Беларуси нужен современный документ с более детальным и четким разделением полномочий властей, а не постсоветский реликт, написанный под Кебича в 93 году. Но поскольку шансы на ее возвращение - около нуля, пока это оставим на полях.



