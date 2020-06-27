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Александр Лукашенко: «Спички прячу, чтобы вы страну не подожгли». О ситуации с водой в Минске

Вчера, 26 июня, Александр Лукашенко встретился с рабочими ОАО «Беларуськалия».


СТВ передало реакцию президента на ситуацию с водой в Минске: «Потому что я в шутку сказал: куда-то я отъехал, так вы в Минске воду загадили, уже, когда уезжаю куда-нибудь, спички прячу, чтобы вы не подожгли страну. Поэтому я действительно так осторожничаю, когда выезжаю за пределы Беларуси». 
"Белорусский партизан"
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