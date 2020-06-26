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Акция солидарности в Гродно: десяток задержанных, двоих сразу отпустили

Вечером 26 июня в Гродно прошла стихийная «цепь солидарности» с арестованными в ходе президентской избирательной кампании.

Акция солидарности в Гродно: десяток задержанных, двоих сразу отпустили
Фото hrodna.life
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За полчаса да начала акции в районе площади Ленина расположились два автозака и бусики с ОМОНом. В 19 часов в ряд вдоль улицы Ожешко выстроилось около 20 человек. Перед ними демонстративно проехался и остановился неподалеку автозак. 


В поддержку протестующим сигналили проезжающие машины. ОМОНовцы в бусике записывали на камеру телефона номера сигналящих авто. 


К собравшимся подошли милиционеры, предупредили, что акция несанкционированная и потребовали разойтись. Небольшие группки гродненцев рассредоточились по площади Ленина. Начались задержания. Точечно из тех, кто был на площади, выцепливали людей с плакатами, национальной символикой и отводили в автозак. Один из задержанных держал плакат "Стоп таракан", другой шел в бело-красно-белой маске и заставил милиционеров пробежать небольшой кросс. 




В общей сложности задержали около десятка человек. Интересно, что задержали также двух человек в штатском, которые еще в начале акции ходили и снимали протестующих и журналистов на камеру. Их быстро освободили. От комментариев они отказались. 
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Фото hrodna.life

По информации правозащитников, с 18 по 21 июня за участие в акциях солидарности с ранее арестованными участниками президентских выборов, политиками и общественными активистами было задержано более 360 человек.
"Белорусский партизан"
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