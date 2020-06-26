В частности в Гомеле. Проголосовать можно будет с 28 июня по 1 июля в Российском центре науки и культуры в Гомеле по адресу: ул. 50 лет БССР, 7. Избирательный участок будет работать 28-30 июня с 14:00 до 20:00, а 1 июля с 8:00 и до 20:00.





Для допуска к голосованию гражданам нужно при себе иметь один из перечисленных документов:

— действующий паспорт РФ (внутренний или загранпаспорт),

— дипломатический или служебный паспорт СССР образца 1974 года,

— свидетельство на въезд (возвращение) в Россию.





В связи с эпидемиологической обстановкой желающим проголосовать на входе будут предоставлены одноразовые маски, перчатки и ручки. При этом не стоит забывать о социальной дистанции.





Более подробную информацию можно узнать по телефону +375 (232) 31 54 15 или на сайте belarus.mid.ru.







