Сергея Петрухина и Владимира Неронского признали политзаключенными

Сергей Петрухин, фото Белсат





Четырех блогеров, против которых в Беларуси возбуждены уголовные дела, правозащитники считают политзаключенными. Они проходят по той же статье, что задержанный ранее Сергей Тихановский. Правозащитники требуют от властей освобождения всех блогеров, задержанных по уголовным делам.





Известно, что Владимир Неронский и Сергей Петрухин проходят по "делу Тихановского", в отношении них возбуждены дела по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси.





Их подозревают в том, что они организовали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок во время проведения избирательного пикета по сбору подписей за Светлану Тихоновскую 29 мая в Гродно. Кроме этого, в отношении блогера Владимира Неронского возбудили уголовное дело за оскорбление в его ролике на ютуб-канале представителя власти (ст. 369 УК) – председателя Слуцкого райисполкома. Что касается Игоря Лосика, то известно лишь, что на него также заведено уголовное дело по статье 342, но пока неизвестно, в рамках конкретно какого дела он проходит и в чем подозревается. То же касается и блогера Владимира Цыгановича.





Кроме того, белорусские правозащитные организации признали политзаключенными восемь человек, которых обвиняют исключительно по арт. 342: Сергея Тихановского, Артема Сокова, Вергилия Ушака, Дмитрия Фурманова, Василия Бобровского, Александра Арановича, Андрея Новикова и Владимира Наумика. Теперь к ним добавились Владимир Неронский и Сергей Петрухин. Еще двух фигурантов дела — Владимира Книгу и Евгения Резниченко – политзаключенными пока не признали. Их обвиняют в насилии против милиционеров.