Она поблагодарила всех тех, кто помогает ее семье в непростое время, когда отец и сын Бабарико находятся под арестом.





«Я всегда знала, но сейчас мне очень приятно, что нас окружает столько добрых и светлых людей. Верю, что вы не дадите в обиду моих папу и брата и всех тех, кто несправедливо пострадал»