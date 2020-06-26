Дочь за отца: Мария рассказала в своем видеообращении об отце Викторе Бабарико, как он решился пойти в президенты
Сейчас Мария живет в Австралии. Ее видеообращение 26 июня прозвучало в интернете.
Фото: facebook.com/maryia.babaryka
Она поблагодарила всех тех, кто помогает ее семье в непростое время, когда отец и сын Бабарико находятся под арестом.
«Я всегда знала, но сейчас мне очень приятно, что нас окружает столько добрых и светлых людей. Верю, что вы не дадите в обиду моих папу и брата и всех тех, кто несправедливо пострадал»
"Белорусский партизан"
20:08 26/06/2020
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