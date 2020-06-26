"Пресс-секретарь ведет все вопросы, ... он мне всегда докладывает какие-то горячие новости. Во всяком случае, пока он не докладывал о том, что есть желание лишить кого-то аккредитации", - сказал Макей в пятницу в Минске, отвечая на вопрос о возможном лишении аккредитации белорусского бюро "Радио Свобода".





Фото: Вадим Замировский / TUT.BY





Вместе с тем министр отметил, что "если журналисты хотят работать в качестве штатных сотрудников "Радио Свобода" - это одно, но если они будут заниматься попутно иной деятельностью, связанной с их работой в каких-то независимых Telegram-каналах, то это другое".





"Фамилия, которая была названа, Лосик (задержанный накануне администратор канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик - ИФ), насколько мне известно, он действительно вел какой-то там Telegram-канал. Внештатный консультант ("Радио Свобода" - ИФ), значит, тоже имеет какое-то отношение к радиостанции "Свобода". Я сказал: значит, надо четко отличать: если человек работает, действительно числится в штате или является внештатным сотрудником радиостанции, он должен, конечно, соблюдать соответствующие правила поведения, существующие в данной структуре", - продолжил Макей.









Министр отметил, что "если он параллельно занимается каким-то иными еще вещами и нарушает, возможно, белорусское законодательство, значит, могут быть предприняты соответствующие меры и он должен понимать это".





"Более того, я хочу сказать, что мы контактировали с нашими американскими партнерами на сей счет, и у нас одинаковые взгляды на этот вопрос", - резюмировал глава МИД, цитирует interfax.by



