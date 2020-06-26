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Ольга Северинец обратилась к силовикам: «У вас еще есть шанс остаться людьми»

Ольга Северинец – жена оппозиционного политика Павла Северинца – обратилась в Фейсбуке к силовикам с призывом не выполнять преступные приказы и присоединяться к тем, кто сейчас выходит протестовать на улицы.

«Я, жена Павла Северинца, которого уже 18 суток ни за что держат в нечеловеческих условиях в карцере на Окрестина, обращаюсь к сотрудникам милиции, судам, изоляторам и министерствам. Я все еще верю, что среди вас тоже есть честные люди. Я вижу, как вы опускаете глаза на незаконных судах, как у вас дрожат руки, когда приходишь к вам с жалобой, я вижу на ваших руках обручальные кольца, значит дома вас тоже ждет семья, и я уверена, что для своих жен и детей вы бы хотели быть примером. Я хочу сказать: где бы вы ни работали, способ остаться человеком есть всегда. Можно занести осужденному в карцер бутылку воды, не выгонять родных из зала суда, не отправлять сфабрикованное дело на доработку, отвернуться, промолчать, заболеть, уволиться», – говорит она.

Ольга Северинец констатирует, что власть «вершит беззаконие»: сажает невиновных на сутки, пытает их по карцерам, раздает несправедливые приговоры и т.д.

фото Еврорадио

«И это беззаконие вершится вашими руками. Скажите, вам это нужно? Это нужно вашим семьям? Это нужно вашим детям? Негодный поступок нельзя оправдать приказом. Лжесвидетельство, ложь, избиение и пытка беззащитных – поступки, недостойные ни настоящих мужчин, ни женщин. Вы прекрасно знаете, что люди, которые сейчас выходят на улицы, не жулики и ни бандиты, мы образованные честные люди, у которых забрали право выбирать. И мы не хотим больше бояться, что за наше мнение у нас заберут детей, мы не хотим ждать месяцами своих мужей с суток, мы не хотим отовсюду терпеть недоговорки и издевательства. Мы хотим тратить свои силы на другое», – отмечает жена политика.

«У вас еще есть шанс остаться людьми. Просто станьте с нами в один ряд, будьте уверены — люди вас не оставят. И не думайте, что от вас ничего не зависит, сейчас время, когда от каждого белоруса зависит все».

пераклад  
belsat.eu
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