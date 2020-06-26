Руководство компании подчёркивает, что это личная позиция сотрудников как независимых людей.





На днях в районных администрациях прошли заседания по формированию избиркомов. Результат для самовыдвиженцев стартапа, как и в целом по стране, неутешительный: отказали всем девятерым. История одного голосования заслуживает особого внимания. dev.by спросил нескольких сотрудников компании, что они думают по поводу отказа и что намерены делать дальше.





На видео:

3:54:30 — первое голосование за Кристину Ситкевич;





4:03:58 — повторное голосование за Кристину Ситкевич.

Кристина Ситкевич, юрист





— Пересмотрела видео записи голосования и обнаружила интересное. Оказывается, на 22-м участке в Первомайском районе за членов УИК голосовали дважды. В первом голосовании за меня подняли руки 10 человек, один был против, воздержавшихся нет, в итоге я прошла, мою фамилию назвали в составе комиссии. Когда дошли до конца списка, начались какие-то переговоры шёпотом. Затем кто-то из присутствующих сказал, что получилось 14 членов комиссии, а нужно 13, кто-то лишний, давайте переголосуем.





При повторном голосовании за меня было двое, восемь — против, один воздержался. Таким образом, меня исключили из комиссии.





Конечно, эта история меня расстроила. Тот масштаб, который приобрело общественное движение *Честные люди, вселял уверенность, что в избирательные комиссии попадёт какое-то количество независимых кандидатов. Я искренне считаю себя хорошим кандидатом в члены УИК. Я училась в Академии управления, у меня высшее юридическое образование, я стипендиат специального фонда президента, поэтому предполагала, что могу пройти.





Чтобы обжаловать результаты такого странного голосования, я должна повторно собрать подписи всех тех, кто за меня подписался. В силу своего профессионального опыта я знаю, что такие жалобы не заканчиваются победой, поэтому я лучше приложу все усилия для освещения происходящего. Кроме этого, я буду подаваться в наблюдатели.

Николай Тетеркин, Business development manager

— Отказ был ожидаемым: ранее я уже подавался в комиссии и знаю, как это происходит. Обжаловать не буду, юридически они ничего не нарушали. Я не только пойду в наблюдатели, но и буду организовывать людей на свой участок для голосования, чтобы наблюдателем я был не один. Я уже несколько раз был наблюдателем, а на парламентских выборах-2019 был тренером для наблюдателей в кампании «Право выбора» pvby.org. В моём понимании можно пресечь фальсификации массовостью. Надеюсь организовать 30 наблюдателей на свой участок в минской СШ 199.





Наталья Дрогольчук, руководитель группы продаж

— Мой личный план — идти в наблюдатели и сделать всё от меня зависящее, чтобы наши голоса посчитали честно.

Леонид Козлов, директор по развитию

— Я в первый раз в своей жизни подавал документы в УИК и, хотя ожидал отказа, всё равно во время оглашения результатов испытывал целую палитру эмоций: и злость, и смех, и немного стыда и жалости. Обжаловать отказ в суде не планирую, но обязательно пойду в наблюдатели и сделаю всё возможное, чтобы наши с вами голоса посчитали честно.



