При этом президент категорически против возврата к Конституции образца 1994 года, как это предлагает его потенциальный соперник на выборах, задержанный экс-банкир Виктор Бабарико, пишет interfax.by





"Она (новая редакция Конституции - ИФ) будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее - это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.





В то же время глава государства убежден, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад. По его словам, эти годы "были не лучшими в жизни страны". "Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию"? – заявил Лукашенко.









"Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад", - добавил он.





Как сообщалось, 22 июня стало известно, что задержанный 18 июня претендент на пост президента Беларуси, экс-банкир Виктор Бабарико заявил о начале кампании по проведению референдума по изменению Конституции страны.





"Я хочу объявить новую инициативу. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции", - сказал Бабарико в видеообращении, распространенном в минувшую пятницу вечером. По информации штаба политика, видео было записано до его задержания и помещения в СИЗО КГБ.





По словам Бабарико, он предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года, где было предусмотрено ограничение президентских сроков и разделение трех ветвей власти.





Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.



