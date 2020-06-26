Адвокат Бабарико сообщил о бегстве коллег
Быть адвокатом по политическим делам в Беларуси опасно. Потому то это дела, которые требуют гласности, а белорусским адвокатам безопаснее молчать.
"На второй и третий день работы по этому делу часть моего бюро заявила о выходе. На этой неделе их как ветром сдуло. Их решение.
Но остались бесстрашные и принципиальные - адвокат Евгений Пыльченко и адвокат Юлия Стальмахова.
Это дороже, чем любые слова, и теперь больше, чем дружба.
Мы меняем состав партнёров, меняем название и обновляем команду. И остаёмся верными адвокатскому долгу, написал Лаевский.
На фото красным отмечены те, кто ушел. Зеленым - те, кто остался.
"Белорусский партизан"
16:18 26/06/2020
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