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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Адвокат Бабарико сообщил о бегстве коллег

Быть адвокатом по политическим делам в Беларуси опасно. Потому то это дела, которые требуют гласности, а белорусским адвокатам безопаснее молчать.


"На второй и третий день работы по этому делу часть моего бюро заявила о выходе. На этой неделе их как ветром сдуло. Их решение.

Но остались бесстрашные и принципиальные - адвокат Евгений Пыльченко и адвокат Юлия Стальмахова.

Это дороже, чем любые слова, и теперь больше, чем дружба.

Мы меняем состав партнёров, меняем название и обновляем команду. И остаёмся верными адвокатскому долгу, написал Лаевский.

На фото красным отмечены те, кто ушел. Зеленым - те, кто остался.
"Белорусский партизан"
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