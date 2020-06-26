Адвокат Бабарико сообщил о бегстве коллег





"На второй и третий день работы по этому делу часть моего бюро заявила о выходе. На этой неделе их как ветром сдуло. Их решение.





Но остались бесстрашные и принципиальные - адвокат Евгений Пыльченко и адвокат Юлия Стальмахова.





Это дороже, чем любые слова, и теперь больше, чем дружба.





Мы меняем состав партнёров, меняем название и обновляем команду. И остаёмся верными адвокатскому долгу, написал Лаевский.





На фото красным отмечены те, кто ушел. Зеленым - те, кто остался.