Активисты оставляют в общественном транспорте, в подъездах жилых домов и во дворах микрорайонов фотографии Гурбангулы Бердымухамедова с надписью «Güm bol!» («Пошел вон!») и «Ogry» («Вор»).









Один из активистов связался с редакцией turkmen.news, рассказав о том, что сподвигло его и других на подобные действия. Издание предлагает его монолог в переводе с туркменского языка.





"Люди здесь [в Ашхабаде] тоже раскрепощаются, того страха уже нет, чаша терпения переполнена. Народ стал говорить о проблемах все громче, а с чиновниками различного уровня общение населения стало более требовательным.





Я понимаю, что наши действия опасные, что в случае поимки нас будет ждать суровое наказание, но терпеть этот режим и оставаться безучастным больше невозможно.





А каплей, переполнившей море лично моего терпения, стал ролик про дальнего родственника Бердымухамедова с коллекцией дорогих часов. В кадре мелькают баснословные суммы в долларах, а мои соотечественники вынуждены горбатиться в той же Турции за несчастные 200-300 долларов, которые они хотят, но не могут послать домой своим детям и старикам.













Если дальний родственник – не кровный даже! — может так шиковать, то что тогда имеют его дети, сестры, зятья? Невозможно даже вообразить… Ну, сколько еще мы можем терпеть беспредел и вседозволенность!





Хотел бы также обратиться и к жителям Туркменистана. Братья и сестры, не бойтесь! Хватить терпеть! Действуйте каждый по возможности и внесите свой вклад в борьбу с коррумпированной диктатурой Бердымухамедова и его клана! Эта наша страна, это наше с вами будущее!