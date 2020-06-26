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Туркмены против Бердымухамедова: в Ашхабаде появились плакаты "Пошел вон!"

Инициативная группа граждан Туркменистана в Ашхабаде и других городах начала распространение антиправительственных листовок и плакатов.

Активисты оставляют в общественном транспорте, в подъездах жилых домов и во дворах микрорайонов фотографии Гурбангулы Бердымухамедова с надписью «Güm bol!» («Пошел вон!») и «Ogry» («Вор»).


Один из активистов связался с редакцией turkmen.news, рассказав о том, что сподвигло его и других на подобные действия. Издание предлагает его монолог в переводе с туркменского языка.

"Люди здесь [в Ашхабаде] тоже раскрепощаются, того страха уже нет, чаша терпения переполнена. Народ стал говорить о проблемах все громче, а с чиновниками различного уровня общение населения стало более требовательным.

Я понимаю, что наши действия опасные, что в случае поимки нас будет ждать суровое наказание, но терпеть этот режим и оставаться безучастным больше невозможно. 

А каплей, переполнившей море лично моего терпения, стал ролик про дальнего родственника Бердымухамедова с коллекцией дорогих часов. В кадре мелькают баснословные суммы в долларах, а мои соотечественники вынуждены горбатиться в той же Турции за несчастные 200-300 долларов, которые они хотят, но не могут послать домой своим детям и старикам. 



Если дальний родственник – не кровный даже! —  может так шиковать, то что тогда имеют его дети, сестры, зятья? Невозможно даже вообразить… Ну, сколько еще мы можем терпеть беспредел и вседозволенность!

Хотел бы также обратиться и к жителям Туркменистана. Братья и сестры, не бойтесь! Хватить терпеть! Действуйте каждый по возможности и внесите свой вклад в борьбу с коррумпированной диктатурой Бердымухамедова и его клана! Эта наша страна, это наше с вами будущее!
Источник: turkmen.news
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