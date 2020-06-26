Бывшее имение Гульнары Каримовой готовят к продаже

Вилла Гульнары Каримовой в поселке Сиджак. Фото с сайта Asiaterra.info





По данным издания, Агентство по управлению государственными активами проведет открытые публичные торги, где «Сиджак» будет выставлен на продажу.





В 2019 году зона была передана Федерации триатлона, которую возглавляет младший зять действующего президента страны Отабек Умаров. В «Сиджаке» планировалось создать учебно-тренировочную базу федерации для национальных сборных команд по триатлону.





На территории зоны отдыха имеются гостиницы площадью в 730 кв. м, спортивное сооружение площадью 855 кв. м, общее здание в 335 кв. м, три бассейна почти в 250 кв. м, два фонтана, коттедж, амфитеатр, водяная вышка и другие сооружения.





Имущество, как выясняется из текста проекта постановления правительства «О мерах по дальнейшему развитию триатлона в Республике Узбекистан», арестовали по приговору Ташкентского областного суда по уголовным делам от 10 февраля 2017 года.





В том же году Гульнара Каримова была осуждена на 10 лет заключения за коррупционные преступления.



