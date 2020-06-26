Начнем с информации агентства «Интерфакс-Запад».





Александр Лукашенко утверждает, что информация о том, что на одном из счетов его сына находится почти $1 млрд, является «жутким фейком», подброшенным из России.





По словам президента, информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам. «Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами »бабичевскими«, »незыгарями« из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это», – продолжил он.





Собственно говоря, я готов поверить, что это – фейк. Дело не в размере суммы, а в месте ее хранения. Будь этот счет в швейцарском банке на момент введения американских санкций против ряда государственных служащих Беларуси и членов президентской семьи, он был бы известен общественности гораздо раньше и арестован. Так что – да, наверное, фейк.





НО!





В 1994 году машину будущего президента обстреляли подле Лиозно. Потом расследовавший это дело Юрий Захаренко утверждал, что стреляли не по движущейся, но по стоящей машине.





То есть, сказанное свидетелями «случившегося» народными депутатами Иваном Титенковым и Виктором Шейманом Захаренко трактовал как попытку создания «фейка» (слово такое в лексиконе отсутствовало, но смысл его существовал).





В 1995 году, после насильственной «эвакуации» депутатов от оппозиции из Овального зала Дома Правительства, президент обещал продемонстрировать всем пленку, обличающую эвакуированных в том, что они занимались во время объявленной голодовки чем-то неправильным, а «эвакуировали» их, напротив, вполне мирно.





Пленка исчезла в недрах Администрации президента таинственным образом. Была ли она вообще?









В 1996 году, накануне референдума, распространился слух о том, что депутаты Верховного Совета 13-го созыва собираются взорвать здание парламента. Никаких доказательств приведено не было, но, слава Богу, что и взрыва не последовало.





В 1998 году, комментируя якобы представленное президенту для ознакомления дело бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Василия Леонова, Александр Лукашенко заявил о проходящих по делу десятках квартир и коттеджей, принадлежащих семье Леонова. Ничего из этих «десятков» на суде над Леоновым не фигурировало.





В 2000 году, по е исчезновения годом ранее генерала Юрия Захаренко, а также экс-главы ЦИК Виктора Гончара президент утверждал, что оба они не только живы, но и находятся за рубежами страны: Захаренко – в Германии, Гончар – где-то в Прибалтике. Ему якобы об этом докладывали и даже демонстрировали какие-то видеозаписи.





Несмотря на неоднократные обращения родственников Захаренко и Гончара в следственные органы, доказательств того, что президент говорит правду, представлено не было.





В 2006 году государственное телевидение демонстрировало шприцы и ампулы от наркотиков, якобы найденные на месте палаточного городка протестовавших против объявленного переизбрания Лукашенко. Уже в 2020 году последовало сообщение одного из операторов о том, что съемка проходила во дворе телекомпании, демонстрировавшей этот сюжет. Опровержения информации, свидетельствовавшей о том, что сюжет «фейковый», не последовало.





В 2010 году государственное телевидение продемонстрировало якобы найденные в чьем-то гараже заостренные металлические штыри, свидетельствовавшие, что штаб Владимира Некляева намеревался поднимать восстание.





Больше к этому сюжету телевидение не возвращалось, но тогдашний глава Администрации президента Владимир Макей заявлял, что оппозиция готовит провокации и взрывы во время выборов. Доказательства справедливости этих заявлений представлены не были, несмотря на репутацию Макея как приличного человека.





В 2017 году, во время так называемого «дела патриотов», или «дела «Белого Легиона»» государственное телевидение продемонстрировало якобы оперативные съемки того, как автомобиль, по словам комментаторов – заполненный оружием, прорывается с украинской на белорусскую территорию. Ни разу после этого этот автомобиль не фигурировал в качестве обнаруженного.





Поводом же для возбуждения уголовного дела против бывших членов «Белого Легиона» называлось сообщение некой «фрау А.», так и не названной по имени. Само дело было неожиданно прекращено, хотя в последующем никто из его фигурантов не смог добиться извинений и компенсации за время, проведенное в заключении.





Это далеко не полный перечень фейков, порожденных либо лично Лукашенко, либо при его участии, либо в качестве подтверждения слов, сказанных президентом. Можно сказать, что именно Александр Лукашенко является «отцом» этого жанра в белорусской политической культуре.





Так и хочется спросить:





— Александр Григорьевич, вы что – действительно считали, что к вам лично это когда-нибудь не вернется? Вот, вернулось! По отцу лжи должна была бы ударить когда-нибудь ответная ложь.





Возможно, Лукашенко смущает тот факт, что фейк с выпиской из банковского счета его сына был распространен через неподвластный ему телеграм-канал. А вот это тоже не должно смущать.





Потому что именно по его указанию (личному) негосударственные медиа, распространявшие объективную информацию и действовавшие в рамках закона, изгонялись из государственных типографий и системы распространения периодических изданий; рекламодателям воспрещалось размещать в них рекламу; печатавшиеся в них авторы подвергались преследованиям за малейшую неточность. То же коснулось и интернет-изданий.





Наконец, с целью преграждения распространения точной и достоверной информации о мнении избирателей о событиях в стране было запрещено проводить несанкционированные властью (а фактически – Администрацией президента и спецслужбами) социологические опросы.









Вся система государственной власти работала и работает на ограничение доступа граждан к независимой от власти информации, а фейк – стал главным оружием в борьбе с политическими оппонентами власти.





В общем, за что боролись, на то и напоролись, господин Лукашенко.





Как вы понимаете, Александр Григорьевич, об этом я могу судить объективно, поскольку еще в 1994 году предупреждал лично вас, чем это закончится.





И – несколько слов по поводу Виктора Лукашенко. Его мне искренне жаль в этой ситуации. После опровержения наличия такой скромной суммы на счету ему даже в компании с Рамзаном Кадыровым будет стыдно показаться. Нищеброд какой-то, честное слово. Кочанова, наверное, – и то богаче будет.