Макей не уверен: Лукашенко, скорее всего, встретится с Путиным 30 июня
Александр Лукашенко, скорее всего, примет приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить 30 июня открытие мемориала в Ржеве (Тверская область), заявил сегодня глава МИД Беларуси Владимир Макей.
О возможности посещения Лукашенко памятных мероприятий в Ржеве накануне журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Также ранее анонсировал возможную встречу с Путиным и сам Лукашенко.
А вот глава белорусского МИД почему-то пока в этом не уверен и говорит, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение.
Источник: sputnik.by
13:14 26/06/2020
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