+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Макей не уверен: Лукашенко, скорее всего, встретится с Путиным 30 июня

Александр Лукашенко, скорее всего, примет приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить 30 июня открытие мемориала в Ржеве (Тверская область), заявил сегодня глава МИД Беларуси Владимир Макей.

О возможности посещения Лукашенко памятных мероприятий в Ржеве накануне журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Также ранее анонсировал возможную встречу с Путиным и сам Лукашенко.

А вот глава белорусского МИД почему-то пока в этом не уверен и говорит, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]