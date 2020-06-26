О возможности посещения Лукашенко памятных мероприятий в Ржеве накануне журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





Также ранее анонсировал возможную встречу с Путиным и сам Лукашенко.





А вот глава белорусского МИД почему-то пока в этом не уверен и говорит, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение.















