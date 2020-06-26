Лукашенко больше нечего сказать людям

Александр Лукашенко, архивное фото 1994 года

Лукашенко в 555 раз рассказал историю о том, как ему предлагали продать Беларуськалий, и гордостью напомнил о том, что "заморозил" страну в совке.





"В свое время мне предлагали продать его. Вы это помните. Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену - $35 млрд, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая - хотите, покупайте, 50% - пополам делите, покупайте", - заявил сегодня Лукашенко в Солигорске.





"Все наши "альтернативщики" кричат: "Пераменаў, пераменаў!" Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я - государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить", - подчеркнул Лукашенко.





При этом он снова вспомнил о том, что после развала СССР практически "законсервировал" в стране все госпредприятия.





"Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим.





Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране. И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать", - подчеркнул он, прведя в пример БелАЗ.





"Это огромное достижение и гордость страны - делать такую технику", - сказал Лукашенко





Он акцентировал внимание, что в Беларуси люди хотят жить справедливо. И если поступить наоборот, то будет беда, которая приведет к "майдану". "Нельзя наклонять людей, чтобы они потеряли всякую надежду", - заявил Лукашенко.





Весьма примечательная фраза - именно этим действующпя белооусская власть и занимается уже многие годы.



