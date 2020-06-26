Лукашенко больше нечего сказать людям
Вокруг враги, нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться. Это все, что может сказать согражданам человек, который единолично правил страной 26 лет!
Александр Лукашенко, архивное фото 1994 года
Лукашенко в 555 раз рассказал историю о том, как ему предлагали продать Беларуськалий, и гордостью напомнил о том, что "заморозил" страну в совке.
"В свое время мне предлагали продать его. Вы это помните. Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену - $35 млрд, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая - хотите, покупайте, 50% - пополам делите, покупайте", - заявил сегодня Лукашенко в Солигорске.
"Все наши "альтернативщики" кричат: "Пераменаў, пераменаў!" Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я - государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить", - подчеркнул Лукашенко.
При этом он снова вспомнил о том, что после развала СССР практически "законсервировал" в стране все госпредприятия.
"Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим.
Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране. И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать", - подчеркнул он, прведя в пример БелАЗ.
"Это огромное достижение и гордость страны - делать такую технику", - сказал Лукашенко
Он акцентировал внимание, что в Беларуси люди хотят жить справедливо. И если поступить наоборот, то будет беда, которая приведет к "майдану". "Нельзя наклонять людей, чтобы они потеряли всякую надежду", - заявил Лукашенко.
Весьма примечательная фраза - именно этим действующпя белооусская власть и занимается уже многие годы.
"Белорусский партизан"
12:39 26/06/2020
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