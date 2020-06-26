Как власть обходится со своими оппонентами - фото жестокого задержания Сергея Спариша
Фотографии шокируют!
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Как сообщалось ранее, 25 июня в Минске задержали соратника Николая Статкевича - активиста Сергея Спариша.
По словам свидетелей, при задержании его избили, выволокли из квартиры силой.
Позже в интернете появились фотографии, как именно его задерживали. Судя по фото, неизвестные люди в штатском в прямом смысле слова волочили его из квартиры по лестнице и таким же образом "паковали" в машину.
При чем из квартиры выволокли в штанах, а в машину затаскивали уже в одних трусах...#1#
"Белорусский пратизан"
11:51 26/06/2020
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