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Как власть обходится со своими оппонентами - фото жестокого задержания Сергея Спариша

Фотографии шокируют!

Как власть обходится со своими оппонентами - фото жестокого задержания Сергея Спариша
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Как сообщалось ранее, 25 июня в Минске задержали соратника Николая Статкевича - активиста Сергея Спариша.

По словам свидетелей, при задержании его избили, выволокли из квартиры силой.

Позже в интернете появились фотографии, как именно его задерживали. Судя по фото, неизвестные люди в штатском в прямом смысле слова волочили его из квартиры по лестнице и таким же образом "паковали" в машину. 

При чем из квартиры выволокли в штанах, а в машину затаскивали уже в одних трусах...
#1#
"Белорусский пратизан"
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