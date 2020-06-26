



Александр Лукашенко считает, что находится под серьезной информационной атакой. Цель кампании — вмешаться в белорусские выборы и скомпрометировать лично президента республики. Заказчики всего этого, по мнению Александра Григорьевича, находятся в России и Польше. А если конкретно, это так называемые «бабичевские» структуры — вероятно, имеется в виду бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич — и известный анонимный Telegram-канал «Незыгарь». Вернувшись из Москвы, Лукашенко заявил о распространяемых жутких фейках. И то, что молчать он не будет, обсудит происходящее с российским коллегой. А то доверчивый белорусский народ может решить, что все это правда.





«Идет жуткое давление на людей сейчас, особенно в интернете. И тот, кто сидит вечно в этом интернете, у него голова начинает болеть. Вы же видите, что кругом фейки, жуткие фейки, которые просто меня удивляют. Кстати, это подбрасывается структурами бабичевскими, “незыгарями” этими из России — это не наше, это из России идет информация, выбрасывается. Потом они извинятся с ними».





Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не вмешивается в выборы в других странах, тем более в братской, союзной Беларуси:





«Здесь можно только ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника — Беларуси».





Конечно же, обратило на себя внимание, что визит Александра Лукашенко на московский парад Победы стал чуть ли самой обсуждаемой темой в СМИ, разных ресурсах, в Telegram, в том числе в нелюбимом Александром Григорьевичем «Незыгаре». Отдельным крупным штрихом стала история о том, как Владимир Путин не пожал руку 15-летнему Коле Лукашенко, который по какой-то неизвестной причине оказался среди ветеранов. Игнорирование младшего сына белорусского лидера, которого Путин хорошо знает, расценили как знак страшной опалы президентской семьи.





Кроме того, периодически появлялись сообщения, что Александр Григорьевич просил встречи с Владимиром Путиным, хотел обсудить цены на газ, но получил отказ и тогда раздраженный досрочно уехал в Минск.





И, наконец, прописанный в Польше белорусский националистический канал NEXTA сообщил о наличии у старшего сына Лукашенко Виктора счета на $840 млн в швейцарском банке Credit Suisse. Естественно, эту информацию распространили и дальше.





Надо сказать, что официально Москва не стала жестко реагировать на обыски, задержания и смену администрации в Белгазпромбанке, где главные акционеры — «Газпром» и Газпромбанк. Достаточно спокойно Кремль переносит и постоянные нападки и обвинения в заговорах олигархов и попытках подмять под себя независимую республику.





Однако это явно не значит, что подобные действия Александра Григорьевича остались незамеченными. Любому терпению, как известно, приходит конец. И ответ, конечно же, будет.





Понятно, что компромат — это не государственный уровень. Лукашенко задевает интересы многих влиятельных людей, которые в состоянии ему как минимум испортить настроение.





А что касается большой политики, здесь у президента Беларуси все меньше возможностей для маневра. И, может быть, в один прекрасный момент у него не окажется иного выбора, кроме как соглашаться на обновленный союз с Россией. Давление на Лукашенко серьезно усиливается.