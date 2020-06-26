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Стало известно, что подарили Лукашенко на Параде Победы в Москве

Как пишет МК, гостям Парада подарили котомки защитного цвета.



По данным издания, внутри были бинокль, пилотка, шарф в виде георгиевской ленты, коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем. Кроме того, в котомках были плащ-палатка, сборник 25 погибших на войне поэтов «Ушли на рассвете: судьбы и стихи» и бутылка воды. Также дополнением к подарку стала миниатюрная копия Знамени Победы.

Парад в столице России 24 июня посетили президент беларуси Александр Лукашенко  с сыновьями, главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и др.
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