"Культурное сообщество Беларуси решительно протестует против политически мотивированных преследований и действий белорусских властей, которые блокируют существование важных культурных и общественных инициатив", - говорится в распространенном заявлении.





Там напоминается, что в ходе избирательной кампании были задержаны меценат и филантроп, экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын, руководитель платформ Ulej и MolaMola Эдуард Бабарико, а работы из корпоративной коллекции банка были сняты с выставки и приобщены к уголовному делу, деятельность краудфандинговых платформ Ulej и MolaMola была парализована.





Как отмечено в заявлении, благодаря инициативе Бабарико и поддержке Белгазпромбанка за последнее десятилетие был реализован ряд культурных проектов в Беларуси. В частности, международный форум театрального искусства "ТеАрт" (проводился в 2010 - 2019 гг.), выставка "Десять веков белорусского искусства", проект "Осенний салон с Белгазпромбанком", предназначенный для представления работ молодых белорусских художников, издание 15 тыс. экземпляров пятитомника лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич на белорусском языке для белорусских библиотек.





"Одна из самых громких инициатив - создание корпоративной коллекции Белгазпромбанка. Сегодня онанасчитывает более 150 экспонатов - картины, скульптуры, книги. Основу коллекции составляют работы художников парижской школы, родившихся в Беларуси. Большая часть коллекции с 2017 года экспонировалась в галерее и до недавнего времени была доступна всем посетителям. Но по данным государственных СМИ, "к уголовному делу с участием сотрудников Белгазпромбанка приобщено полторы сотни картин на сумму $20 миллионов долларов". Искусствоведы называют это рейдерским захватом. Сегодня судьба и местонахождение коллекции неизвестны", - подчеркнуто в заявлении.





Кроме того, говорится там, с помощью краудфандинговых и фандрайзинговых платформ Ulej и MolaMola за последние годы были реализованы сотни культурных и других проектов. В том числе 211 проектов - издание книг для детей и взрослых на русском и белорусском языках, 82 - с театральными и кинопоказами, съемками документальных и короткометражных фильмов, 77 - выпуск дебютных музыкальных альбомов. Почти 200 инициатив были связаны с социальной сферой (поддержка больниц, уход за животными, другие важные проекты для общества); более 120 - с дизайном (одежда, аксессуары, креативные продукты), 88 бизнес-проектов начали свое существование посредством краудфандинга.





"В ситуации, когда государственная политика в област культуры ориентирована в основном на поддержку художников, лояльных правительству, в последние годы Виктор и Эдуард Бабарико создали реальную экосистему для существования белорусской культуры. Мы требуем положить конец политически мотивированным преследованиям и освободить Виктора и Эдуарда Бабарико, а также "отпустить из заложников" их культурные проекты", - отмечено в заявлении.





Заявление подписали 20 организаций, в том числе Белорусский ПЕН-Центр, ОО "Союз белорусских писателей", Издательский дом "Логвинов", Press Club Belarus, ОКК "Будзьма Беларусамі" и другими.





Напомним, что 18 июня Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан. В Комитете госконтроля Беларуси заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.





19 июня генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах". В связи с этим дальнейшее расследование уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности страны.





В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.





В минувшую субботу, по информации адвоката, Бабарико было предъявлено обвинение, однако по какой статье не сообщается ввиду подписки о неразглашении. Позднее было предъявлено обвинение и Бабарико-младшему.





Бабарико с 2000 года был председателем правления "Белгазпромбанка". В этой должности проработал до 12 мая 2020 года, когда объявил о своем решении выдвинуться в кандидаты на пост президента Республики Беларусь. Зарегистрировал вторую по размеру инициативную группу в 8904 человека (больше только у действующего президента Александра Лукашенко). По состоянию на 19 июня, инициативная группа Бабарико собрала почти 435 тыс. подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты при необходимом минимуме в 100 тыс. подписей.





В субботу штаб Бабарико подал документы в Центризбирком Беларуси для его регистрации в качестве кандидата в президенты.





Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.