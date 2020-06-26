Чего белорусам ждать после выборов?

— Политическое будущее Беларуси на ближайший период обусловят два основных фактора: позиция Кремля и масштаб протестной активности белорусов, — считает директор исследовательского центра EAST Андрей Елисеев. — Что касается выборов, то уже из текущей ситуации ясно: свободными и справедливыми Запад их не признает. Оценка западных государств и институтов опирается в основном на заключения ОБСЕ. Согласно их стандартам при оценке выборов кроме других факторов учитывается предвыборная атмосфера, наличие равных возможностей у кандидатов и обеспечение гражданских и политических прав и свобод у них и членов их инициативных групп, особенности информирования о кандидатах и прочее. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что по этим и многим другим параметрам белорусские выборы не получат высокую оценку ОБСЕ. Она может оказаться сносной лишь в том случае, если вдруг процесс подсчета голосов будет прозрачным. Однако такое развитие событий не выглядит вероятным. Скорее процесс будет еще более проблемным, чем в предыдущие избирательные кампании.





При этом низкая оценка качества выборов не обязательно повлечет за собой введение санкций и сворачивание сотрудничества со стороны Запада, отмечает эксперт.





— Нужно учитывать, что его позиция в последние годы смягчилась по геополитическим причинам. Потому введение санкций и замораживание финансовой поддержки будут определяться скорее масштабом репрессий белорусских властей в отношении альтернативных кандидатов, активистов, мирных жителей страны. Звучит несколько парадоксально, но степень демократичности выборов, пожалуй, не будет определять масштаб сотрудничества Запада с Минском, — говорит Андрей Елисеев.





Низкая оценка со стороны миссии наблюдателей СНГ, по мнению Андрея Елисеева, очень маловероятна, поскольку она подорвет этот альтернативный механизм легитимизации выборов на постсоветском пространстве.





— Серьезные претензии Москвы к белорусским выборам возможны лишь в том случае, если Кремль решит сделать окончательную ставку против Лукашенко, — рассказал эксперт. — Однако несмотря на сложности в двусторонних отношениях и отношениях между Путиным и Лукашенко, такой вариант вовсе не предопределен. Высока вероятность, что стороны могут в очередной раз договориться о большой сделке: очередное углубление интеграции взамен на дальнейшую экономическую и политическую поддержку Кремля. Затруднить такое развитие событий могло бы лишь ослабление внутриполитического контроля со стороны Лукашенко из-за масштабных протестных настроений в стране либо по другим причинам.





Чем менее вероятен сценарий, тем больше вероятност его осуществления





Доктор экономических наук Леонид Заико рассказал «Белорусам и рынку» о четырех возможных сценариях.





Первый сценарий, по его мнению: премьер остается тот же. Будет идти государственная технологическая политика поддержки прямого управления. Будет ли он создавать что-то новое? Он выпускник МГИМО, не технолог. Отношения к системной макроэкономической политике страны не имеет.





Следующий вариант: Лукашенко уходит в отставку. Этот краткий период охлократического народовластия вполне возможен, хоть и выглядит неправдоподобно. Но, как известно, чем менее вероятен сценарий, тем больше вероятности его осуществления.





Третий вариант: уходит в отставку премьер-министр.





Четвертый: закрыть тему выборов и отказаться от них. Убрать пост президента из истории страны. Это более профессиональное решение и может быть подготовлено. В первую очередь Кремлем. И у Запада не будет особого желания вмешиваться в проблемы нашей страны.