В Беларуси продолжается охота на блогеров

Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на жену задержанного Дарью Лосик. Официального подтверждения этой информации от силовых структур пока нет.





По ее словам, Игорь Лосик находится в СИЗО на Окрестина. Возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

— Позвонил дежурный следователь и рассказал, что дали дежурного адвоката, — рассказала Дарья журналистам.

По этой же статье, напомним, задержаны Сергей Тихановский и еще 10 человек. Санкции по части первой этой статьи предусматривают штраф или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. По части второй, при отсутствии признаков более тяжкого преступления — наказываются арестом или лишением свободы на срок до двух лет.





Также накануне стало известно, что уголовные дела возбуждены в отношении блогеров Сергея Петрухина и Владимира Цыгановича (MozgON). Об этом сообщил телеграм-канал «Страна для жизни».









«Берасцейская вясна» пишет , что Сергея Петрухина доставили в Минск на Окрестина. Дело якобы касается событий в Гродно. Владимир Цыганович в эти дни должен был выйти на свободу: 9 июня его задержали и отправили на 15 суток, которые он получил три месяца назад за акцию у «Белнефтехима». Где он сейчас находится — неизвестно.





Также из ИВС Ленинского РУВД Бреста исчез блогер Александр Кабанов. Сотрудники изолятора заявили, что всех перевели, потому что в учреждении проводится дезинфекция. Однако найти Кабанова в других ИВС области не удалось. Кабанов, напомним, 17 июня получил 15 суток административного ареста за призывы 7 мая во время «кормления голубей» в Бресте.





В Минске днем 25 июня был задержан активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спариш.





Как рассказала БелаПАН жена активиста, силовики для проникновения в квартиру спрятались за сотрудником ЖЭСа, были без опознавательных знаков и не представились.





«Сергея волокли в одних трусах и майке, запихали и увезли», — сказала Виктория Спариш.





Задержание Сергея Спаріша. Фото: телеграм-канал «Мая краіна Беларусь»



