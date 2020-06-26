Виктор Лукашенко. Фото: пресс-служба НОК





Информацию о том, что у его старшего сына есть деньги в швейцарском банке, напомним, прокомментировал президент.





— Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет. И наглецы печатают документ, где 800, там на иностранном языке, но там нет печатей, ничего, — заявил Лукашенко, когда разговор зашел о фейках в интернете.





Ранее в социальных сетях был опубликован якобы скриншот выписки из швейцарского банка Credit Suisse, на котором указывались счета на имя Виктора Лукашенко.









— Снимок экрана (выписка из системы электронного банка) является подделкой. Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии, — заявили РИА «Новости» в банке.





Виктор Лукашенко занимает пост помощника президента по национальной безопасности. Как пояснял Лукашенко-старший, он назначил сына на эту должность «потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами», которые «играют в стране большую роль и должны быть под контролем президента, чтобы, не дай бог, не случилось, как у некоторых наших соседей».