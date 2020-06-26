Трамп обвинил лидера движения Black Lives Matter в попытке государственного переворота
Трамп отреагировал на заявление основателя движения BLM в Нью-Йорке Хока Ньюсома.
lickr.com
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что руководство движения Black Lives Matter (BLM), что переводится как "Жизни черных имеют значение", подстрекает к измене и государственному перевороту. Об этом президент США сообщил в Twitter.
"Лидер движения Black Lives Matter заявляет: "Если США не дадут нам того, чего мы хотим, тогда мы выжжем эту систему и заменим ее". Это измена, мятеж, государственный переворот!", - заявил глава Белого дома.
Таким образом Трамп отреагировал на заявление основателя движения BLM в Нью-Йорке Хока Ньюсома (Hawk Newsome), которое тот обнародовал накануне в интервью телеканалу Fox News. В общении с ведущей Ньюсом добавил: "Я могу говорить образно. Я могу говорить буквально. Этот вопрос интерпретации".
25 мая полицейские задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицию вызвал хозяин магазина, который заподозрил, что клиент заплатил за сигареты фальшивой 20-долларовой банкнотой.
При задержании офицер полиции Дерек Шовен давил на шею Флойда коленом, мужчина жаловался, что он не может дышать. Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.
Убийство афроамериканца спровоцировало массовые протесты и беспорядки.
По мат. ZN.UA
08:51 26/06/2020
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