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Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что руководство движения Black Lives Matter (BLM), что переводится как "Жизни черных имеют значение", подстрекает к измене и государственному перевороту. Об этом президент США сообщил в Twitter.





"Лидер движения Black Lives Matter заявляет: "Если США не дадут нам того, чего мы хотим, тогда мы выжжем эту систему и заменим ее". Это измена, мятеж, государственный переворот!", - заявил глава Белого дома.