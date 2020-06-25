Светлана Тихановская: Я могу сравнивать Сергея с теперешним Лукашенко

Светлана Тихановская. Фото из Facebook





— Мне только недавно об этом сказали в первый раз, — сказала во время большого интервью Новой газете Светлана Тихановская. — Лично я таких параллелей никогда не проводила. Возможно, потому, что я в силу возраста не помню, каким Лукашенко был молодым. Но я могу сравнивать Сергея с теперешним Лукашенко. Ну что сказать… Может, власть накладывает свой отпечаток? Но я не вижу ничего общего.





Лукашенко переполнен властью до краев, у него на лице написано «никому не отдам».





А в молодости — кто знает, — может, он действительно хотел что-то изменить в стране к лучшему, но не смог пережить испытания властью? А в Сергее я вижу искреннее желание помочь людям. Ему не нужна власть. Он сопереживает людям, он ездил по стране и видел эту разруху, эти никому не нужные убитые колхозы. Ему было физически плохо, когда он видел, как живут многие люди в нашей стране.