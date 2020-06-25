Караев сказал, что события, происходящие в Минске, «иногда направлены на раскачивание ситуации», пишет Белсат. По его словам, под видом мирных протестов скрывается огромная опасность.





«Потому что, например, когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они затрагивают большое количество посторонних, не имеющих отношения к этому и не желающих в этом участвовать, людей. Но своим местом проведения этих лжепикетов, которые превращаются в эти цепи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать», – заявил Караев.





Министр отметил, что в такой ситуации неизбежны случаи, когда сотрудники правоохранительных органов, пресекая несанкционированные мероприятия, «непреднамеренно задевают посторонних людей». Он заверил, что в таких ситуациях требует от подчиненных, чтобы «недожали, чем пережали», – чтобы в милицию не попали те, «кто не хотел в этом участвовать».





«Поэтому я говорю сотрудникам ОМОНа, если они кого-то вытесняют, то лучше пусть они подставятся сами, но никого, не дай бог, не бьют, не применяют физическую силу, тем более не достают спецсредства», – добавил министр.





Он также отметил, что с милиционерами проводят инструктаж, чтобы те проявляли максимальную выдержку.





«А в органы внутренних дел доставляют для разбирательства только тех, кто специально, умышленно, игнорируя многократные требования и даже намек с физическим выталкиванием, но ласковым таким, ненасильственным, все равно стараются продолжить эти мероприятия. Дестабилизировать обстановку, дорожное движение, движение по тротуарам и вовлечь в эти события людей, не имеющих отношения», – сказал он.





Министр подчеркнул, что «вот этот якобы мирный протест» будет останавливаться в зародыше, чтобы он не разрастался «в нечто более массовое от их безнаказанности, потому что мы не замечаем и не воздействуем».





За участие в «цепях солидарности», которые прошли в разных городах Беларуси с 18 по 21 июня, были задержаны более 360 человек, из них только в Минске более 260 участников акций. Прошло уже более 100 судов. По словам правозащитников, 9 человек получили в общей сложности на всех 105 суток ареста, минимум 78 человек были оштрафованы на общую сумму в 50,5 тысячи рублей.





Массовое преследование активистов началось в начале мая и продолжается сейчас.











