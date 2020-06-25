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22 июня в Бресте при общении с противниками аккумуляторного завода Александр Лукашенко в примирительном тоне высказался о прозвище «Саша 3%» и попросил не оскорблять его.





На фоне предпринимаемых властями с начала президентской кампании силовых методов и репрессивных мер эти слова вызвали удивление не только в Беларуси, но и за ее пределами. В частности, на просьбу Лукашенко обратил внимание писатель Дмитрий Быков.





― Это так бесконечно трогательно! Вот человек, который на протяжении 20 с лишним лет из своего народа делает такие акции по тотальному унижению — и он попросил его не унижать. Я просто… я люблю его. Мне как-то захотелось даже пожать локоть, как сейчас делают, просто утешить, – заявил с юмором в эфире Эха Москвы Быков.





Писатель также высказал свое мнение о настоящем отношении Владимира Путина к белорусскому коллеге.





― Лукашенко для Путина фигура столь пренебрежимо малого масштаба, как и Янукович… Никто из серьезных шовинистов — а у Путина все-таки шовинизм прорисовывается, хотя вслух это не произносится, — не считает серьезной фигурой никого из украинский, белорусских, казахских политических деятелей. Для нас это всё — «республиканские кадр», тема для анекдотов.





И Майдан — это какие-то там беспорядки этих, которые салоеды и бандеровцы. И Беларусь — это какие-то бульбаши. Конечно, Лукашенко никто не принимает в Кремле всерьез, потому что у нас есть заявка сидеть за одним столом с лидерами сверхдержав впятером и перекраивать мир, входить в некий клуб сверхдержав. Ну что, Беларусь туда? Скажите еще — Эстония, – сказал Быков об истинном отношении российских властей к руководству Беларуси.





Напомним, Путин и Лукашенко встретятся на военном параде в Москве 24 июня. Лидеры западных стран на нее не прибудут. Помимо главы Беларуси посетить церемонию согласились президенты Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.



